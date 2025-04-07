Клаудио РАНЬЕРИ: «Он – великий, с характером и решительностью»

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью в матче 31-го тура Серии А против туринского «Ювентуса» (1:1):

«Я доволен, потому что это – великий «Ювентус». С характером, абсолютными ценностями, большой решимостью. Мы ожидали такого матча. Они сокрушили нас, мы хотели ответить ударом на удар, но нам не удавалось этого сделать в течение 20 минут.

В наши хорошие 20 минут они забили свой гол. В их составе шанс имел Нико, у нас – Довбик и Кристанте. Но потом был тот гол Локателли. Но мы молодцы, что сравняли счет во втором тайме. Я очень доволен игрой и желанием моих игроков отыграться. Мы могли выиграть, но не хотели проигрывать».