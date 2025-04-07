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07 апреля 2025, 12:49 |
698
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он – великий, с характером и решительностью»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал ничью против «Ювентуса»

07 апреля 2025, 12:49 |
698
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он – великий, с характером и решительностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью в матче 31-го тура Серии А против туринского «Ювентуса» (1:1):

«Я доволен, потому что это – великий «Ювентус». С характером, абсолютными ценностями, большой решимостью. Мы ожидали такого матча. Они сокрушили нас, мы хотели ответить ударом на удар, но нам не удавалось этого сделать в течение 20 минут.

В наши хорошие 20 минут они забили свой гол. В их составе шанс имел Нико, у нас – Довбик и Кристанте. Но потом был тот гол Локателли. Но мы молодцы, что сравняли счет во втором тайме. Я очень доволен игрой и желанием моих игроков отыграться. Мы могли выиграть, но не хотели проигрывать».

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Рома - Ювентус пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
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