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6 апреля, в рамках 31 итальянской Серии А между собой сыграют Рома – Ювентус. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

«Волки» проводят не самый яркий сезон, так как занимают только шестое место в чемпионате, причем опережают Лацио только по дополнительным показателям. Отставание от первого квартета составляет четыре очка.

В последнем туре римляне обыграли на выезде Лечче со счетом 1:0, единственный мяч на 80-й минуте забил наш Артем Довбик. Упомянутая победа стала для Ромы седьмой подряд в чемпионате. Была надежда на Лигу Европы, но команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Атлетику Бильбао.

Команда набрала серьезные обороты, но добраться до топ-4 Серии А будет сложно, да и в шестерке еще надо удержаться. Не сыграют из-за травм Абдулхамид и Дибала, из-за перебора желтых карточек пропустит мяч Салемакерс, под вопросом Ренш.

Ювентус

«Клуб старой синьоры» без трофеев в этом сезоне, с Лиги Чемпионов вылетели на стадии 1/16 финала, сенсационно уступив ПСВ.

Личные встречи

Соперники редко радуют результативностью в очных встречах, в последних пяти матчах неизменно забивалось меньше трех мячей. Противостояние первого круга завершилось нулевой ничьей.

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, между собой сыграют известные клубы и прямые конкуренты.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 2,55, ничья – 3,06, победа Ювентуса – 3,05. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, что фактор своей арены крайне важен, предлагаю поставить на успех римлян с нулевой форой за 1,7.

Прогноз Sport.ua Рома Ювентус Фора Ромы (0) 1.70 Сделать ставку

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