Италия04 апреля 2025, 19:01 |
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Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 апреля в 21:45 по Киеву
04 апреля 2025, 19:01 |
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В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ЮвентусСмотреть трансляцию
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