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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 апреля 2025, 19:01 |
74
0

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 апреля в 21:45 по Киеву

04 апреля 2025, 19:01 |
74
0
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Ювентус
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Трансляция матча В эфире

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Рома Рим Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Рома - Ювентус смотреть онлайн Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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