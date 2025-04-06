Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2024/25
6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут.
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Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля
Рома – Ювентус – 1:1
Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Локателли, 40 мин.
ГОЛ! 1:1 Шомуродов, 49 мин.
События матча
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