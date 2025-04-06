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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:16
1592
3

Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2024/25

06 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:16
1592
3
Рома – Ювентус – 1:1. Шомуродов и Локателли. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут.

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Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Локателли, 40 мин.

ГОЛ! 1:1 Шомуродов, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус).
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Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Мануэль Локателли Эльдор Шомуродов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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inspekcha85
Важный матч,нужно побеждать Роме
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Денис Ключко
Сука, Довбик бревно! На полі нічого не робить, діБала з Шамородовим краще на 100%
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