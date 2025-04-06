6 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут.

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Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Локателли, 40 мин.

ГОЛ! 1:1 Шомуродов, 49 мин.