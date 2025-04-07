Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Команды начали играть при плохих погодных условиях, ведь в Ковалевке идет снег.

На 28-й минуте Карабин получил мяч в штрафной площадке соперника и пробил Пахолюка.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 7 апреля

Колос Ковалевка - Рух Львов - 0:1 (идет второй тайм)

Голы: Карабин, 28

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Великан, Боливар

Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук

Видео голов и обзор матча