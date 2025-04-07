Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в матче 23-го тура
7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».
Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Команды начали играть при плохих погодных условиях, ведь в Ковалевке идет снег.
На 28-й минуте Карабин получил мяч в штрафной площадке соперника и пробил Пахолюка.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 7 апреля
Колос Ковалевка - Рух Львов - 0:1 (идет второй тайм)
Голы: Карабин, 28
Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Великан, Боливар
Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук
Видео голов и обзор матча
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