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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:40
506
0

Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в матче 23-го тура

07 апреля 2025, 16:39 | Обновлено 07 апреля 2025, 16:40
506
0
Колос – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Колос

7 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Команды начали играть при плохих погодных условиях, ведь в Ковалевке идет снег.

На 28-й минуте Карабин получил мяч в штрафной площадке соперника и пробил Пахолюка.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 7 апреля

Колос Ковалевка - Рух Львов - 0:1 (идет второй тайм)

Голы: Карабин, 28

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Великан, Боливар

Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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