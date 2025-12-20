СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ньюкасл – Челси

Ggbet 2.84 – 3.62 – 2.58

19:30 Тоттенхэм – Ливерпуль

Ggbet 3.52 – 3.84 – 2.13

22:00 Эвертон – Арсенал

Ggbet 6.50 – 4.12 – 1.62

21:45 Ювентус – Рома

Ggbet 2.08 – 3.33 – 4.26

22:00 Реал – Севилья

Ggbet 1.27 – 6.91 – 11.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
