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Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.04.2025 15:30 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:10
1256
3

Победа с неоднозначной концовкой. Рух минимально одолел Колос

Гол Карабина принес команде Пономарева долгожданные 3 очка.

07 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 07 апреля 2025, 18:10
1256
3
Победа с неоднозначной концовкой. Рух минимально одолел Колос
УПЛ

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин по сравнению с прошлым туром в стартовом составе своих подопечных произвел два изменения. Вместо дисквалифицированного Валерия Бондаренко и Николая Ковталюка на поле ковалевского стадиона вышли Александр Демченко и Боливар. Виталий Пономарев после поражения от «Динамо» сделал еще больше ротаций. Вместо Виталия Холода, Остапа Притулы, Дениса Пидгурского и Андрея Кителы в игру вступили Ростислав Лях, Денис Слюсарь, Эдсон и Бекназ Алмазбеков.

Соперники активно начали игру. Активно действовал Максим Третьяков, удар которого получился неточным. Также не хватило точности и Эдсону, пробившему мимо ворот. Атаки соперников часто завершались навесными передачами в штрафную, но защитники успевали первыми сыграть на опережение.

Одну из атак «Руха» пытался завершить Алмазбеков, но угодил в защитника. Вскоре неприкрытый Ярослав Карабин сместился в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот. Арбитр поначалу не засчитал взятие ворот, но после видеоповтора этого момента изменил свое решение и руховцы вышли вперед.

Хозяева поля пытались быстро выровнять положение. И такую возможность имел Демченко, который пробил в руки вратарю. Игроки «Колоса» продолжали больше контролировать мяч, пытаясь изменить ход поединка, но опасных моментов у ворот Дмитрия Ледвия долгое время не возникало. Лишь в компенсированное к первому тайму время под перекладину пробивал Третьяков, но Ледвий ликвидировал угрозу.

Во время перерыва оба тренера произвели замены, в том числе и вынужденную в составе гостей. Вместо получившего повреждение Слюсаря в игру вступил Олег Горин. Оба соперника подолгу разыгрывали свои атаки, но из-за неточности завершающих передач голевых моментов не возникало.

Игроки «Колоса» после серии замен действовали более активно. После фланговой передачи Ррапая пробивал головой Бурда, но удар получился не сильным и в руки вратарю. Также не хватило точности и Гагнидзе, который после паса Сидорова также попал в Ледвия.

Снежная погода в определенной степени мешала комбинирующим действиям соперников. Ковалевцы владели инициативой, но руховцы почти всей командой на своей половине поля удачно разрушали атаки «Колоса». Уверенно действовал на выходах и вратарь гостей Ледвий. Реальную же возможность сравнять счет потерял Алефиренко, пробив рядом с дальней штангой.

В компенсированное время снова возникла пауза с видеопросмотром момента, когда мяч попал в руку Слюбика, однако пенальти в ворота «Руха» назначено не было. В итоге безвыигрышная серия «Колоса» в матчах с «Рухом» длится в УПЛ 4 матча: две ничьи и два поражения. Да и в целом текущая безвыигрышная домашняя серия «Колоса» продолжается в чемпионате 8 игр: 4 ничьих и 4 поражения. С другой стороны, безничейная клубная рекордная серия «Руха» продолжается 8 игр: 3 победы и 5 поражений.

Наши оценки:

«Колос» (замены): Владою – 6,0, Сидоров – 6,5, Гагнидзе – 6,0, Элиас – 6,0, Алефиренко – 6,5

«Рух» (замены): Горин – 6,0, Фаал – 6,0, Рябов – 6,5, Рунич – б/о

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Колос» – «Рух» – 0:1

Голы: Карабин, 27

Предупреждения: Ррапай, 90

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи, Бурда, Козик (Владою, 46) – Демченко (Гагнидзе, 62) – Велетень, Ррапай, Ориховський (Элиас, 62), Третьяков (Алефиренко, 73) – Боливар (Сидоров, 46)

«Рух»: Ледвий – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Слюсар (Горин, 46) – Алмазбеков (Фаал, 55), Пастух, Эдсон Фернандо (Рябов, 71), Карабин (Рунич, 88) – Климчук

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 10 (5) – 7 (4)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 0 – 2

КОЛОС – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 3
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Battersea
Оболонь в экстазе.   Осталось завалить Черноморец и  выставить ЛБ за Колос.)
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+1
Remark
Неочікувано
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0
DidOk
А "Рух" більше не планує прямувати до ПерДиву ? 
Що там з об'єднанням із Карпатами ?
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-2
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