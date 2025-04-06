Колос Ковалевка

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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 22:31 |
90
0

Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевцы дома давно не побеждали

06 апреля 2025, 22:31 |
90
0
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 7 апреля, «Колос» в рамках 23-го тура УПЛ на своем поле встретится с «Рухом». Безвыигрышная серия ковалевцев в матчах с «желто-черными» продолжается в чемпионате 3 матча.

Колос

Ковалевцы неудачно начали весеннюю часть чемпионата. После трех подряд поражений к рулю «Колоса» вместо Александра Поздеева вернулся Руслан Костышин. Первая его игра завершилась поражением от ЛНЗ, а в прошлом туре ковалевцы в статусе гостей разгромили «Зарю» со счетом 3:0. После игры Костышин отметил: «Очень радуюсь тому, какие изменения проходят в команде. Как меняется менталитет. Команда должна быть на другом месте, глядя на то, как они сейчас работают, и на их мастерство».

Ковалевцы сейчас находятся на 12-м месте. Перед игрой с «Рухом» безвыигрышная домашняя серия «Колоса» длится 7 игр: четыре ничьи и три поражения. Игроки «Колоса» могут забить 150-й гол в УПЛ (еще 1 мяч). Из-за перебора желтых карточек пропустит игру капитан команды Валерий Бондаренко.

Рух

В предыдущем туре руховцы дома уступили «Динамо» со счетом 0:2, а вскоре в кубковом матче также на своем поле проиграли динамовцам – 0:1. В чемпионате «Рух» находится на 9-м месте в турнирной таблице. Вот предматчевое мнение защитника команды Виталия Холода: «Нам важно вернуть психологическую уверенность в себе. Согласен с партнерами по команде, которые говорили, что нужно забить хотя бы один гол, и команда заиграет гораздо лучше. Мы создаем много моментов, но почему-то нам не везет – подводит реализация».

«Желто-черные» могут пропустить 150-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). Безничейная клубная рекордная серия «Руха» длится в чемпионате 7 игр: две победы и пять поражений. Руховцы последний раз забивали больше одного гола за матч в чемпионате еще 30 августа прошлого года. Капитан команды Юрий Климчук может стать первым игроком, который проведет 100-й матч в составе «Руха» в УПЛ.

Статистика встреч

В УПЛ «Рух» сыграл уже 8 матчей против «Колоса»: две победы руховцев, три игры завершилась вничью и трижды виктория была на стороне ковалевцев. Последний раз «бело-черные» принимали «Рух» 2 марта прошлого года и этот поединок завершился победой гостей со счетом 1:0 – после точного удара Алексея Сыча. В матче первого круга текущего чемпионата во Львове была ничья 0:0. В общем безвыигрышная серия «Колоса» в матчах с «Рухом» длится в УПЛ 3 матча: две ничьи и поражение.

Фемида

Арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк (Одесса), который в УПЛ провел 12 матчей. «Колос» при этом арбитре сыграл 2 матча: победа и ничья. «Рух» при Кубряке провел одну игру, сыграв вничью.

Прогноз на противостояние

«Колос» в предыдущих семи домашних матчах чемпионата не побеждал и попытается прервать этот сериал. «Рух» в двух прошлых турах очков в УПЛ не набирал. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Владою, Бурда, Козик, Красничи, Ориховский, Ррапай, Велетень, Ковталюк, Третьяков.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Роман, Китела, Пидгурский, Притула, Карабин, Пастух, Климчук.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
7 апреля 2025 -
15:30
Рух Львов
Победа Колоса 2.24 Сделать ставку

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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