Колос – Рух – 0:1. С вниманием на арбитра. Видео гола и обзор матча

7 апреля в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, встречались ковалевский «Колос» и львовский «Рух».

Поединок прошел на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Команды начали играть при плохих погодных условиях, ведь в Ковалевке идет снег.

На 28-й минуте Карабин получил мяч в штрафной площадке соперника и пробил Пахолюка.

Во втором тайме хозяева поля пытались сравнять счет, но им это не удалось.

На последних минутах арбитр матча назначил штрафной удар за игру рукой игрока «Руха». Впоследствии он пересмотрел видеоповтор и изменил свое решение... Игроки «Колоса» надеялись на пенальти, а арбитр в конце концов отменил даже штрафной. В итоге - 0:1.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 7 апреля

Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:1

Голы: Карабин, 28

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ореховский, Ррапай, Третьяков, Великан, Боливар

Рух: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук

Видео голов и обзор матча