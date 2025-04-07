Колос Ковалевка

В понедельник, 7 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

После того как «колосков» возглавил Руслан Костышин команда сначала проиграла ЛНЗ 0:2, но уже в следующем туре смогла компенсировать то поражение разгромной викторией над «Зарей» (3:0), что стало первой победой с апреля 2023 года для «Колоса» с разницей в 3 мяча.

У «Руха» по сравнению с первым кругом все больше возникают сложности в достижении результата, ведь в шести поединках львовяне выиграли лишь один раз (у «Ингульца»), а во всех остальных терпели поражения, в том числе на прошлой неделе «Рух» завершил свои выступления в Кубке Украины на стадии четвертьфинала.

К тому же была информация, что после поединков с «Динамо» Виталий Пономарев скорее всего покинет «Рух», но наставник продолжает находиться на своем мостике и готовит своих подопечных к непростому поединку против «Колоса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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