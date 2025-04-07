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Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.04.2025 15:30 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 09:55 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:27
38
0

Колос – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2025, 09:55 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:27
38
0
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
Фк Рух

В понедельник, 7 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

После того как «колосков» возглавил Руслан Костышин команда сначала проиграла ЛНЗ 0:2, но уже в следующем туре смогла компенсировать то поражение разгромной викторией над «Зарей» (3:0), что стало первой победой с апреля 2023 года для «Колоса» с разницей в 3 мяча.

У «Руха» по сравнению с первым кругом все больше возникают сложности в достижении результата, ведь в шести поединках львовяне выиграли лишь один раз (у «Ингульца»), а во всех остальных терпели поражения, в том числе на прошлой неделе «Рух» завершил свои выступления в Кубке Украины на стадии четвертьфинала.

К тому же была информация, что после поединков с «Динамо» Виталий Пономарев скорее всего покинет «Рух», но наставник продолжает находиться на своем мостике и готовит своих подопечных к непростому поединку против «Колоса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
7 апреля 2025 -
15:30
Рух Львов
Победа Колоса 2.24 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Рух Львов Руслан Костышин Виталий Пономарев Колос - Рух текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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