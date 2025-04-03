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03 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:06
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ЧЕФЕРИН: «Там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты»

Президент УЕФА рассказал о ключевых ценностях европейского футбола

03 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:06
121
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ЧЕФЕРИН: «Там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты»
УЕФА. Александер Чеферин

Во вступительной речи на Конгрессе-2025 президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что ключевые ценности европейского футбола – единство, солидарность и командный дух – важны как никогда в этом все более разделенном мире:

«Европейский футбол должен и дальше оставаться образцом единства в этом все более разделенном мире. Мы объединяем и вдохновляем. Это наша миссия, которой мы полностью преданы.

От невероятной атмосферы на стадионах до миллионов вдохновленных болельщиков по всему миру. Евро-2024 напомнил нам, что там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты. Мы не были разделены, а работали вместе, чтобы продемонстрировать самое большое общественное движение в Европе.

Футбол – это больше, чем спорт: это одновременно зеркало и модель общества. Он говорит на универсальном языке, который выходит за пределы границ, объединяет сообщества и вдохновляет мечты. Именно поэтому мы рассматриваем такой турнир, как финал ЧЕ U-21 в 2027 году, который совместно примут Албания и Сербия, как яркое напоминание, что в европейском футболе нет настоящих границ».

Я часто слышу, что УЕФА слишком сосредоточен на заработке. Но мы не холодная и бездушная машина прибыли; мы – чудо по сбору и распределению средств с совестью. Ведь мы распределяем эти средства – целых 97% на самом деле. Мы возвращаем их в европейский футбол. На благо многих, а не только немногих.

Женское Евро-2025 в Швейцарии покажет миру, насколько непобедим женский футбол. Новая стратегия развития женского футбола определяет комплексное видение будущего игры и ее долгосрочного развития. Наша миссия проста – помочь женскому футболу занять достойное место в европейском спортивном сообществе.

Кто в спорте возвращает больше, чем УЕФА? Наша программа HatTrick – одна из крупнейших программ солидарности в спорте, которая перераспределяет более половины чистого дохода от мужского чемпионата Европы среди наших национальных ассоциаций для инвестиций.

Никто не имеет лучших возможностей, чем УЕФА, для ведения содержательного диалога с европейскими заинтересованными сторонами. Благодаря сотрудничеству мы внесли изменения не только в форматы соревнований, но и в распределение доходов и солидарные выплаты. Футбол не обещает идеального мира – но он показывает нам, что возможно, когда мы играем друг за друга.

Просто посмотрите, чего мы достигли в этом сезоне с новым форматом клубных турниров. Болельщики оставались в напряжении до финального свистка группового этапа. А нам говорили, что это не сработает! Хорошая симфония, как и хороший футбол, – это нечто особенное. Ведь именно этим и является футбол. Просто посмотрите на наши клубные турниры: симфония стран, клубов и игроков. Симфония тактик и подходов – командной работы.

Мы работаем для футбола и его болельщиков, а не ради разовой, краткосрочной прибыли. Наши элитные турниры генерируют значительные средства и повышают осведомленность о массовом футболе. С этой точки зрения клубы должны ставить во главу угла долгосрочное развитие, а не большие амбиции, создавая систему, в которой успех зарабатывается, а не покупается.

«В футболе, как и в повседневной жизни, единство – это не про стирание различий. Это про их гармоничное сочетание. Из множества наций, множества клубов, множества сообществ – один футбол. Мы – единая команда. Единая сила. И мощный союз. Мы – союз европейского футбола».

По теме:
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УЕФА исполком УЕФА конгресс УЕФА Александер Чеферин
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Boodya
Добре, що вони не насправді об'єднують, а тільки на своїх словах, бо якщо вони насправді будуть "мостом" і почнуть об'єднувати необ'єднувальне, то на стадіонах будуть війни, а не матчі.
Хай на цих красивих словах задля реклами футболу вони й закінчують і далі не лізуть
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