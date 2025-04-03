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03 апреля 2025, 20:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:50
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Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА объединяет и вдохновляет. Это наша миссия»

49-й очередной Конгресс УЕФА прошел в Белграде, столице Сербии

03 апреля 2025, 20:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:50
91
0
Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА объединяет и вдохновляет. Это наша миссия»
УЕФА. Александер Чеферин

49-й очередной Конгресс УЕФА собрал в Белграде всех 55 президентов и генеральных секретарей национальных футбольных ассоциаций.

Президент УЕФА Александер Чеферин в своем обращении сказал:

«Европейский футбол должен продолжать оставаться образцом единства в этом все более разделенном мире. Мы объединяем и вдохновляем. Это наша миссия, которой мы полностью привержены. Ключевые ценности европейского футбола – единство, солидарность и командный дух – важны как никогда.

Мы работаем для футбола и его болельщиков, а не ради разовых, краткосрочных прибылей. Наши элитные турниры генерируют значительные средства и повышают осведомленность о массовом футболе. С этой точки зрения клубы должны ставить во главу угла долгосрочное развитие, а не большие амбиции, создавая систему, в которой успех зарабатывается, а не покупается».

Помимо важных выборов в Исполнительный комитет УЕФА и Совет ФИФА, президент УЕФА Александер Чеферин представил ежегодный отчет о состоянии европейского футбола.

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УЕФА исполком УЕФА конгресс УЕФА Александер Чеферин
Николай Степанов Источник: УЕФА
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