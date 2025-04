ИНФАНТИНО: «Футбол – это мост, который должен объединять людей и страны»

49-й очередной Конгресс УЕФА, организованный Футбольным союзом Сербии (FSS), собрал в Белграде всех 55 президентов и генеральных секретарей национальных футбольных ассоциаций.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении сказал:

«Мы всегда должны использовать спорт, а футбол в особенности, чтобы объединять людей и страны. Этот спорт – мост, соединяющий все культуры и нации мира, основанный на взаимном доверии и страсти».

Помимо важных выборов в Исполнительный комитет УЕФА и Совет ФИФА, президент УЕФА Александер Чеферин представил ежегодный отчет о состоянии европейского футбола.

Также с обращениями выступили президент Сербии Александр Вучич и президент ФИФА Джанни Инфантино. УЕФА объявил о присвоении почётного членства в Исполкоме Карлу-Эрику Нильссону, Дэвиду Гиллу и Карлу-Хайнцу Румменигге.

FIFA president, Gianni Infantino: "We have to always try to use sport and football in particular to bring people and countries together."#UEFACongress pic.twitter.com/q3NygHALHI