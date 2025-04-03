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03 апреля 2025, 20:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:40
112
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ИНФАНТИНО: «Футбол – это мост, который должен объединять людей и страны»

Президент ФИФА выступил с обращением на Конгрессе УЕФА

03 апреля 2025, 20:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:40
112
1
ИНФАНТИНО: «Футбол – это мост, который должен объединять людей и страны»
УЕФА. Джанни Инфантино

49-й очередной Конгресс УЕФА, организованный Футбольным союзом Сербии (FSS), собрал в Белграде всех 55 президентов и генеральных секретарей национальных футбольных ассоциаций.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении сказал:

«Мы всегда должны использовать спорт, а футбол в особенности, чтобы объединять людей и страны. Этот спорт – мост, соединяющий все культуры и нации мира, основанный на взаимном доверии и страсти».

Помимо важных выборов в Исполнительный комитет УЕФА и Совет ФИФА, президент УЕФА Александер Чеферин представил ежегодный отчет о состоянии европейского футбола.

Также с обращениями выступили президент Сербии Александр Вучич и президент ФИФА Джанни Инфантино. УЕФА объявил о присвоении почётного членства в Исполкоме Карлу-Эрику Нильссону, Дэвиду Гиллу и Карлу-Хайнцу Румменигге.

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УЕФА исполком УЕФА конгресс УЕФА Джанни Инфантино ФИФА Александер Чеферин Александар Вучич Карл-Хайнц Румменигге
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Iigor6583
На рашистстані 404 плекали надію, що на цьому конгресі їх повернуть на міжнародні ігри. А тут  знову облом, знову отримали аберкот по своїх рашистській козлячій ріпі. І знову в них пердаки рвуться в клоччя, звинувачуючи всіх і вся, крім кремлівського вбивці @уйла і його смердючого кремлівського кодла. Свинособаки рашистські повинні сидіти в клітці і грати в лаптю з кремлівським @уйлом...
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