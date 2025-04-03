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03 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:29
360
3

На Конгрессе УЕФА состоялись выборы. Без Шевченко: кто вошел в Исполком?

Глава УАФ не набрал необходимого количества голосов

03 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:29
360
3
На Конгрессе УЕФА состоялись выборы. Без Шевченко: кто вошел в Исполком?
УЕФА

В сербском Белграде 3 апреля состоялся 49-й очередной Конгресс УЕФА. Мероприятие проходило в Sava Congress Center и собрало представителей национальных футбольных ассоциаций со всей Европы.

Среди ключевых вопросов повестки дня были выборы в руководящие органы УЕФА. В результате голосования были избраны новые члены Исполнительного комитета – 8 представителей получили мандат на четырехлетний срок, а еще двое – на двухлетний.

Представитель Украины Андрей Шевченко не набрал необходимого количества голосов.

Кроме выборов, на Конгрессе заслушали отчет президента УЕФА Александера Чеферина и Исполнительного комитета за 2023/24 год, а также финансовый отчет организации. Делегаты утвердили бюджет на 2025/26 финансовый год и обсудили обновление комитетов УЕФА.

Состав членов Исполкома УЕФА, избранных на 49-м Конгрессе:

Четырехлетний срок: Лизе Клавенесс (Норвегия), Франк Пау (Нидерланды), Габриэле Гравина (Италия), Ханс-Йоахим Вацке (Германия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Айвар Полак (Эстония), Армен Меликбекян (Армения).

Двухлетний срок: Абаль Рафаель Лузан (Испания), Моше Зуарес (Израиль).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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vazazh
А воно ж так мріяло про це. Макнули мордою в г...
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0
zelc006
Знов, зрада?
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0
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