Ждать возвращения? Нойер готовится к предстоящим матчам Баварии

Ключевой вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готовится к своему возвращению на футбольное поле после международной паузы.

Как отметил инсайдер Флориан Плеттенберг, голкипер по полной тренируется, чтобы сыграть в стартовом составе 29 марта против «Санкт-Паули» в Бундеслиге.

Напомним, что врачи диагностировали в Мануэля разрыв мышечных волокон правой икры после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (3:0).

В этом сезоне 38-летний спортсмен отыграл 33 поединка во всех турнирах, при том, что Нойер не пропустил в 18 матчах.

🚨🔴 Jonas #Urbig will return to Munich early due to a foot injury and will pause training for four to five days. Bayern view this recall as a precautionary measure.



Meanwhile, Manuel #Neuer is working on his comeback at Säbener Straße following a muscle fibre tear in his right… pic.twitter.com/qLdJvXBD6X