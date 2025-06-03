Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Саудовская Аравия
03 июня 2025, 00:15 | Обновлено 03 июня 2025, 00:44
1086
3

Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение

Француз мог возглавить «Аль-Хиляль»

03 июня 2025, 00:15 | Обновлено 03 июня 2025, 00:44
1086
3
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Lequipe, французский тренер получил безумное предложение – возглавить саудовский «Аль-Хиляль». Французы предложили годовой контракт с зарплатой, которая должна была превышать 100 миллионов. Однако Зидан поблагодарил саудовцев за роскошное предложение и отказался. Отмечается, что Зидан планирует возглавить другой проект, вероятно, речь идет о сборной Франции.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
Основной защитник Милана может перейти в Аль-Хиляль за 35 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Пепе Рейна начал тренерскую карьеру
Спортивный директор Оболони отреагировал на слухи об интересе к Шищенко
Аль-Хиляль назначение тренера Зинедин Зидан чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 02 июня 2025, 22:44 3
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата

«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне

Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Бокс | 02 июня 2025, 06:22 2
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»

Промоутер выделил Наою Иноуэ

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2025, 08:17
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Футбол | 02.06.2025, 07:19
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Теннис | 02.06.2025, 16:35
Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Бендеру чтобы получить такую сумму надо было сто раз обмануть гражданина Корейко. А тебя Зидан всего лишь один раз поставить свою подпись. Так чего ты думаешь дурак??
Ответить
0
Serhii P.
Ех, дурак. 100 лямів за 1 рік
Ответить
0
GroundUnder
после Дешама Францию может колбасить как Интер после Моуриньо, хотя вряд ли какой-то финал 5-0 проиграют
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 2
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 8
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем