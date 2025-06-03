Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Lequipe, французский тренер получил безумное предложение – возглавить саудовский «Аль-Хиляль». Французы предложили годовой контракт с зарплатой, которая должна была превышать 100 миллионов. Однако Зидан поблагодарил саудовцев за роскошное предложение и отказался. Отмечается, что Зидан планирует возглавить другой проект, вероятно, речь идет о сборной Франции.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.