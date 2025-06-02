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  4. Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:59 | Обновлено 03 июня 2025, 00:05
211
1

Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?

Харьковская команда осталась на следующий сезон без домашней арены

02 июня 2025, 23:59 | Обновлено 03 июня 2025, 00:05
211
1
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Фанаты ФК Металлист 1925

Руководством киевского клуба Левый Берег было принято решение завершить сотрудничество с харьковским клубом Металлист 1925.

Харьковский клуб остался без основной арены для проведения домашних игр из-за оскорбительных скандирований болельщиков во время переходных матчей между этими клубами.

В письме-обращении Левого Берега к команде Металлист 1925 указано:

«Сообщаем вам, что эпизод с недопустимым поведением воспитанников футбольной академии ФК Металлист 1925 с нецензурной бранью в адрес ФК Левый Берег (тем более на языке оккупантов, которые отняли жизни у множества киевлян и харьковчан) вредит деловым отношениям наших клубов, которые длятся уже достаточно давно.

Рассмотрев имеющиеся видеоматериалы, можно сделать вывод, что такое поведение юных фанатов было не спровоцированным, а подготовленным заранее.

Нам трудно понять мотивы таких высказываний в адрес нашего клуба, ведь ФК Металлист 1925 всегда имел возможность проводить домашние матчи на нашем стадионе в максимально комфортных условиях.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство ФК Левый Берег не видит целесообразности в продолжении сотрудничества с ФК Металлист 1925».

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Николай Степанов Источник: Брутальный футбол
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Комментарии 2
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adidas777
Все правильно, мелких тупих виродків тільки так потрібно вчити!
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0
Отаман
Будуть грати на Лобановського чи на НСК Олімпійський🥳
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-3
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