Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?

Руководством киевского клуба Левый Берег было принято решение завершить сотрудничество с харьковским клубом Металлист 1925.

Харьковский клуб остался без основной арены для проведения домашних игр из-за оскорбительных скандирований болельщиков во время переходных матчей между этими клубами.

В письме-обращении Левого Берега к команде Металлист 1925 указано:

«Сообщаем вам, что эпизод с недопустимым поведением воспитанников футбольной академии ФК Металлист 1925 с нецензурной бранью в адрес ФК Левый Берег (тем более на языке оккупантов, которые отняли жизни у множества киевлян и харьковчан) вредит деловым отношениям наших клубов, которые длятся уже достаточно давно.

Рассмотрев имеющиеся видеоматериалы, можно сделать вывод, что такое поведение юных фанатов было не спровоцированным, а подготовленным заранее.

Нам трудно понять мотивы таких высказываний в адрес нашего клуба, ведь ФК Металлист 1925 всегда имел возможность проводить домашние матчи на нашем стадионе в максимально комфортных условиях.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство ФК Левый Берег не видит целесообразности в продолжении сотрудничества с ФК Металлист 1925».