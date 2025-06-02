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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 13:34 | Обновлено 02 июня 2025, 13:36
853
1

Металлист 1925 извинился за поведение фанатов на матче против Левого Берега

Болельщики кричали нецензурные слова на русском языке в адрес соперника

02 июня 2025, 13:34 | Обновлено 02 июня 2025, 13:36
853
1
Металлист 1925 извинился за поведение фанатов на матче против Левого Берега
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» обратился к болельщикам и клубу «Левый Берег» после скандальных выкриков со стороны воспитанников своей академии.

Во время второго матча плей-офф за право выступать в УПЛ против «Левого Берега» молодые игроки «Металлиста 1925» выкрикивали в адрес соперников нецензурные слова на русском языке.

В клубе сообщили, что провели воспитательную работу с футболистами академии.

«Вчерашний матч между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом» был напряженным и эмоционально насыщенным. К сожалению, в ответ на скандирование болельщиков соперников некоторые воспитанники нашей академии допустили неприятные скандирования с использованием нецензурной лексики.

Мы приносим искренние извинения за эту ситуацию. Хотя наши юные спортсмены были спровоцированы, мы признаем, что такая реакция неприемлема, и это не соответствует ценностям, которые мы воспитываем в наших воспитанниках.

В академии будет проведена дополнительная воспитательная работа, направленная на формирование уважения, выдержки и достойного поведения как на поле, так и вне его.

Мы выражаем искреннюю благодарность футбольному клубу «Левый Берег» за их гостеприимство, что во время войны, когда мы не можем проводить матчи в родном городе, они предоставили нам свою арену для матчей. Надеемся на сохранение дружеских отношений между клубами и болельщиками.

Футбол должен объединять, а не разделять», – написала пресс-служба клуба.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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