1 июня на арене «Левый Берег» в Киевской области прошел второй поединок между клубами «Металлист 1925» и «Левый Берег» в плей-офф за право играть в УПЛ со следующего сезона. Первая игра завершилась минимальной победой «Металлиста 1925» – 1:0.

Во время поединка болельщики «Металлиста 1925» вместе с воспитанниками академии выкрикивали на русском языке нецензурные слова в адрес «Левого Берега». Такое поведение удивили рядовых фанатов на арене.

«Левый Берег» – клуб ган**нов, гей-гей», – кричали фанаты.

По итогу поединка «Металлист 1925» выиграл и второй матч против «Левого Берега» (1:0) и вышел в Украинскую Премьер-лигу.

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег