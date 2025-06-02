ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Подобное поведение удивило обычных зрителей
1 июня на арене «Левый Берег» в Киевской области прошел второй поединок между клубами «Металлист 1925» и «Левый Берег» в плей-офф за право играть в УПЛ со следующего сезона. Первая игра завершилась минимальной победой «Металлиста 1925» – 1:0.
Во время поединка болельщики «Металлиста 1925» вместе с воспитанниками академии выкрикивали на русском языке нецензурные слова в адрес «Левого Берега». Такое поведение удивили рядовых фанатов на арене.
«Левый Берег» – клуб ган**нов, гей-гей», – кричали фанаты.
По итогу поединка «Металлист 1925» выиграл и второй матч против «Левого Берега» (1:0) и вышел в Украинскую Премьер-лигу.
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
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Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу
Четвертая команда второго по силе дивизиона оказалась сильнее в серии пенальти
По суті металіст орендує стадіон у ЛБ, їх же вибили з УПЛ, їх же обісрали на власному стадіоні(( це сумно, поваги 0
Но мацкалі дійно наглючі, високомірні свині і у нас таких пів країни
Завдяки вашій статті, ми дізналися, що М1925 і його фани - це клуб "гандо..в", в прямому смислі слова, так і у переносному.