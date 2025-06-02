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  4. ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 13:21 | Обновлено 02 июня 2025, 14:18
1481
7

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

Подобное поведение удивило обычных зрителей

02 июня 2025, 13:21 | Обновлено 02 июня 2025, 14:18
1481
7
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
ФК Металлист 1925

1 июня на арене «Левый Берег» в Киевской области прошел второй поединок между клубами «Металлист 1925» и «Левый Берег» в плей-офф за право играть в УПЛ со следующего сезона. Первая игра завершилась минимальной победой «Металлиста 1925» – 1:0.

Во время поединка болельщики «Металлиста 1925» вместе с воспитанниками академии выкрикивали на русском языке нецензурные слова в адрес «Левого Берега». Такое поведение удивили рядовых фанатов на арене.

«Левый Берег» – клуб ган**нов, гей-гей», – кричали фанаты.

По итогу поединка «Металлист 1925» выиграл и второй матч против «Левого Берега» (1:0) и вышел в Украинскую Премьер-лигу.

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 7
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Серж
МКГ продолжает свою поступь провокаторов и лишнехромосомных 
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+8
BUKO_CV
Я "вражений" з школоти яка тренерується в металісті. 
По суті металіст орендує стадіон у ЛБ, їх же вибили з УПЛ, їх же обісрали на власному стадіоні(( це сумно, поваги 0
Но мацкалі дійно наглючі, високомірні свині і у нас таких пів країни
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+6
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😸
Адмін чого підчищаєш мій коментар? Що не так?
Завдяки вашій статті, ми дізналися, що М1925 і його фани - це клуб "гандо..в", в прямому смислі слова, так і у переносному.
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0
inoj
З тексту виходить, що "Металіст 1925" саме тому і виграв, що його фанати кричали лайку..?Тобто  "У результаті..."
Ответить
-1
FootFun1
То есть вся проблема, что оскорбляли на русском языке? Получается на украинском оскорбляли то молодцы были бы?
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-5
MaximusOne
Типу якби вони кричали це на українській мові, то це було б ок ?
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-9
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