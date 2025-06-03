Забарный провел разговор с ПСЖ. Он касался Сафонова

Во вторник, 3 июня 2025 года, ряд авторитетных иностранных источников сообщили о желании французского «Пари Сен-Жермен» подписать украинского центрального защитника английского «Борнмута» Илью Забарного.

Об интересе действующего победителя Лиги чемпионов к 22-летнему футболисту было известно еще зимой, но тогда игрок национальной сборной отказался переходить во французский гранд из-за наличия в составе российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации издания L'Equipe, во время недавних переговоров между «ПСЖ» и Забарным состоялся разговор о Сафонове, и во время него руководство парижского клуба заявило, что не уверено в судьбе голкипера страны-агрессора в команде. То есть существует вероятность, что он покинет клуб уже через год после позорного трансфера из «краснодара».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.