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  4. Забарный провел разговор с ПСЖ. Он касался Сафонова
Франция
03 июня 2025, 22:20 |
2347
1

Забарный провел разговор с ПСЖ. Он касался Сафонова

Руководство парижского клуба сообщило Илье, что неуверенно в судьбе россиянина в клубе

03 июня 2025, 22:20 |
2347
1
Забарный провел разговор с ПСЖ. Он касался Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 3 июня 2025 года, ряд авторитетных иностранных источников сообщили о желании французского «Пари Сен-Жермен» подписать украинского центрального защитника английского «Борнмута» Илью Забарного.

Об интересе действующего победителя Лиги чемпионов к 22-летнему футболисту было известно еще зимой, но тогда игрок национальной сборной отказался переходить во французский гранд из-за наличия в составе российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации издания L'Equipe, во время недавних переговоров между «ПСЖ» и Забарным состоялся разговор о Сафонове, и во время него руководство парижского клуба заявило, что не уверено в судьбе голкипера страны-агрессора в команде. То есть существует вероятность, что он покинет клуб уже через год после позорного трансфера из «краснодара».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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