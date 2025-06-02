Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу

1 июня состоялся второй матч между «Кудровкой» и полтавской «Ворсклой», где команды определили учасника элитного дивизиона чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

Клуб из Первой лиги сенсационно одолел более известного соперника – судьба путевки в УПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказалась «Кудровка» (2:2, в серии пенальти – 4:3).

После окончания поединка пресс-служба команды опубликовала официальное заявление, в котором извинилась за действия своих футболистов, а именно за употребления русского языка и нецензурной лексики:

«Дорогие болельщики! Мы обращаемся к каждому из вас с огромной благодарностью. Спасибо за то, что были с нами в течение всего сезона – дома и на выездах, в радости и напряжении, в дождь и жару.

Ваша поддержка – это то, что дало нам силы идти вперед, бороться до конца и сделать этот исторический шаг – выход в УПЛ. Это наша общая победа!

Мы добились этого вместе. И хотим разделить с вами еще один важный момент – фрагмент видео после решающего пенальти. Сразу приносим свои извинения за нецензурную лексику и русский язык – это были настоящие, живые эмоции... Мы не могли сдержать себя в тот момент.

Надеемся, вы поймете и переживете эти безумные мгновения вместе с нами еще раз. Спасибо, что вы с нами», – сообщили в клубе.