Артета определил клуб, в который продаст Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко.

По информации портала Transferfeed, наставник «Арсенала» Микель Артета открыт к продаже Александра Зинченко в «Боруссию Дортмунд». На это решение повлияла уверенность Артеты в Майлзе Льюисе-Скелли как будущем клубе. Таким образом определено, что для Александра нет места в клубе.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Эгора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».