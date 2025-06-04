Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Главным фаворитом на украинца является «Боруссия»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко.
По информации портала Transferfeed, наставник «Арсенала» Микель Артета открыт к продаже Александра Зинченко в «Боруссию Дортмунд». На это решение повлияла уверенность Артеты в Майлзе Льюисе-Скелли как будущем клубе. Таким образом определено, что для Александра нет места в клубе.
В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Эгора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
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