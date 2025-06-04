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  4. Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Англия
04 июня 2025, 05:13 |
1420
0

Артета определил клуб, в который продаст Зинченко

Главным фаворитом на украинца является «Боруссия»

04 июня 2025, 05:13 |
1420
0
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко.

По информации портала Transferfeed, наставник «Арсенала» Микель Артета открыт к продаже Александра Зинченко в «Боруссию Дортмунд». На это решение повлияла уверенность Артеты в Майлзе Льюисе-Скелли как будущем клубе. Таким образом определено, что для Александра нет места в клубе.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Эгора Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

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Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд Микель Артета Майлз Льюис-Скелли
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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