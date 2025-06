ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Ярмолюка перебрался к серебряному призеру Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» официально подписал вратаря английского «Брентфорда» Марка Флеккена.

На клубном сайте «фармацевтов» указано, что голкипер заключил договор с клубом до 2028 года.

Сумму трансфера футболиста «Байер» не сообщает, однако статистический портал Transfermarkt отметил, что Марк перешел в немецкий клуб за 14 миллионов евро.

«Это один из особых шагов в моей карьере. Много матчей против настоящих мировых звезд в Англии позволили мне сделать очередной шаг вперед.

Возможность реализовать свои сильные стороны в топ-клубе Германии, который имеет высокие цели как на национальном, так и на европейском уровнях, делает меня очень счастливым. Я люблю Бундеслигу и, конечно, очень рад, что смогу выступать с «Байером» в Лиге чемпионов», – сказал Флеккен.

За «Брентфорд» Марк отыграл 77 поединков в течение двух сезонов. Лишь в 15-ти матчах «Брентфорд» вместе с Флеккеном завершал игру на ноль.

🎬 Behind the Scenes bei Mark #Flekken's erstem Tag in Leverkusen ➕ erstes Interview bei #Bayer04: 👇https://t.co/3fdCTUHC0r pic.twitter.com/hG7XzxFWsr