ОФИЦИАЛЬНО. Гамбург оформил первый трансфер после выхода в Бундеслигу
24-летний Николай Ремберг присоединился к клубу
Футбольный клуб «Гамбург», который впервые за семь лет вернулся в Бундеслигу, официально оформил первый летний трансфер.
К команде присоединился 24-летний центральный полузащитник клуба «Хольштайн Киль» Николай Ремберг.
Информация о контракте футболиста отсутствует. Статистический портал Transfermarkt отметил, что игрок перешёл в «Гамбург» за 2.10 миллиона евро.
«Я хочу привнести свои сильные стороны в команду, показать своё физическое присутствие и выиграть как можно больше единоборств на поле. Для меня большая честь носить футболку «Гамбурга». В разговорах с руководством клуба стало понятно, какую роль я могу здесь выполнять и какой путь мы хотим пройти – как команда. Я в восторге и готов ко всему, что ждёт впереди!», – сказал Ремберг.
За два года выступлений в составе «Хольштайн Киль» Николай провёл 67 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и четыре результативные передачи.
𝐌𝐎𝐈𝐍, Nicolai #Remberg! ✍🏼— Hamburger SV (@HSV) June 2, 2025
Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt von @Holstein_Kiel und verstärkt uns mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke im zentralen Mittelfeld. 💪🏼
Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/XFPMDy9Np4#nurderHSV pic.twitter.com/BzhR5KbU0O
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