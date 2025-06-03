ОФИЦИАЛЬНО. Гамбург оформил первый трансфер после выхода в Бундеслигу

Футбольный клуб «Гамбург», который впервые за семь лет вернулся в Бундеслигу, официально оформил первый летний трансфер.

К команде присоединился 24-летний центральный полузащитник клуба «Хольштайн Киль» Николай Ремберг.

Информация о контракте футболиста отсутствует. Статистический портал Transfermarkt отметил, что игрок перешёл в «Гамбург» за 2.10 миллиона евро.

«Я хочу привнести свои сильные стороны в команду, показать своё физическое присутствие и выиграть как можно больше единоборств на поле. Для меня большая честь носить футболку «Гамбурга». В разговорах с руководством клуба стало понятно, какую роль я могу здесь выполнять и какой путь мы хотим пройти – как команда. Я в восторге и готов ко всему, что ждёт впереди!», – сказал Ремберг.

За два года выступлений в составе «Хольштайн Киль» Николай провёл 67 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и четыре результативные передачи.