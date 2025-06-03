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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гамбург оформил первый трансфер после выхода в Бундеслигу
Германия
03 июня 2025, 13:36 |
191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гамбург оформил первый трансфер после выхода в Бундеслигу

24-летний Николай Ремберг присоединился к клубу

03 июня 2025, 13:36 |
191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гамбург оформил первый трансфер после выхода в Бундеслигу
ФК Гамбург. Николай Ремберг

Футбольный клуб «Гамбург», который впервые за семь лет вернулся в Бундеслигу, официально оформил первый летний трансфер.

К команде присоединился 24-летний центральный полузащитник клуба «Хольштайн Киль» Николай Ремберг.

Информация о контракте футболиста отсутствует. Статистический портал Transfermarkt отметил, что игрок перешёл в «Гамбург» за 2.10 миллиона евро.

«Я хочу привнести свои сильные стороны в команду, показать своё физическое присутствие и выиграть как можно больше единоборств на поле. Для меня большая честь носить футболку «Гамбурга». В разговорах с руководством клуба стало понятно, какую роль я могу здесь выполнять и какой путь мы хотим пройти – как команда. Я в восторге и готов ко всему, что ждёт впереди!», – сказал Ремберг.

За два года выступлений в составе «Хольштайн Киль» Николай провёл 67 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и четыре результативные передачи.

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Гамбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги Хольштайн
Андрей Витренко Источник: ФК Гамбург
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