Подобное уже было. Беллингем станет игроком Боруссии из Дортмунда
Младший брат Джуда, Джоб, начнет переговоры с немецким клубом
19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем согласился на переход в дортмундскую «Боруссию».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
У игрока есть пункт в контракте о минимальной сумме отступных в размере 40 миллионов евро. «Боруссия» пока попытается подписать игрока за 30 миллионов и в ближайшее время предложит эту сумму английскому клубу.
Интересно, что в 2020 году «Боруссия» подписала Джуда Беллингема, который перешел в немецкий клуб из «Бирмингема» за 23 миллиона евро. Сейчас Джуд основной игрок мадридского «Реала».
Младший брат Беллингема также считается очень перспективным игроком. В Чемпионшипе Джоб Беллингем сыграл 43 матча и забил 4 мяча.
Ранее Джоб Беллингем отказал «Айнтрахту».
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