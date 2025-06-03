Подобное уже было. Беллингем станет игроком Боруссии из Дортмунда

19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем согласился на переход в дортмундскую «Боруссию».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

У игрока есть пункт в контракте о минимальной сумме отступных в размере 40 миллионов евро. «Боруссия» пока попытается подписать игрока за 30 миллионов и в ближайшее время предложит эту сумму английскому клубу.

Интересно, что в 2020 году «Боруссия» подписала Джуда Беллингема, который перешел в немецкий клуб из «Бирмингема» за 23 миллиона евро. Сейчас Джуд основной игрок мадридского «Реала».

Младший брат Беллингема также считается очень перспективным игроком. В Чемпионшипе Джоб Беллингем сыграл 43 матча и забил 4 мяча.

Ранее Джоб Беллингем отказал «Айнтрахту».