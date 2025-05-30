Беллингем отказал Айнтрахту, но имеет еще одно предложение из Бундеслиги
Полузащитник Сандерленда может повторить судьбу старшего брата
19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем отказался от трансфера в «Айнтрахт».
Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, англичанин прибыл на базу клуба и ознакомился с инфраструктурой. Однако впоследствии Беллингем сообщил, что не заинтересован в переходе в «Айнтрахт».
Известно, что Джоб имеет еще одно предложение, и оно также от команды Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании молодого игрока. Ранее такой же путь прошел его старший брат Джуд Беллингем, который сейчас защищает эмблему мадридского «Реала».
Сообщают, что «Сандерленд» не желает отпускать игрока в любой клуб. Клуб, за который выступает Джоб Беллингем, сумел подняться в Премьер-лигу.
Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» готова приобрести лучшего игрока Чемпионшипа.
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