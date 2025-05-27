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  4. По пути Джуда. Брат Беллингема перейдет в клуб Бундеслиги
Германия
27 мая 2025, 16:13 |
321
0

По пути Джуда. Брат Беллингема перейдет в клуб Бундеслиги

Джоб Беллингем покинет Англию

27 мая 2025, 16:13 |
321
0
По пути Джуда. Брат Беллингема перейдет в клуб Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

По информации британских СМИ, хавбек Джоб Беллингем, брат звезды Реала Джуда Беллингема, летом покинет Англию и продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сообщается, что Беллингем ведет переговоры с Боруссией Дортмунд, где играл Джуд, а также Айнтрахтом Франкфурт.

В минувшем сезоне 19-летний центральный полузащитник помог Сандерленду вернуться в АПЛ и был признан лучшим футболистом сезона в Чемпионшипе.

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Джоб Беллингем Джуд Беллингем Сандерленд Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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