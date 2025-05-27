Германия27 мая 2025, 16:13 |
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По пути Джуда. Брат Беллингема перейдет в клуб Бундеслиги
Джоб Беллингем покинет Англию
27 мая 2025, 16:13 |
321
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По информации британских СМИ, хавбек Джоб Беллингем, брат звезды Реала Джуда Беллингема, летом покинет Англию и продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Сообщается, что Беллингем ведет переговоры с Боруссией Дортмунд, где играл Джуд, а также Айнтрахтом Франкфурт.
В минувшем сезоне 19-летний центральный полузащитник помог Сандерленду вернуться в АПЛ и был признан лучшим футболистом сезона в Чемпионшипе.
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