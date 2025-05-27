По пути Джуда. Брат Беллингема перейдет в клуб Бундеслиги

По информации британских СМИ, хавбек Джоб Беллингем, брат звезды Реала Джуда Беллингема, летом покинет Англию и продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сообщается, что Беллингем ведет переговоры с Боруссией Дортмунд, где играл Джуд, а также Айнтрахтом Франкфурт.

В минувшем сезоне 19-летний центральный полузащитник помог Сандерленду вернуться в АПЛ и был признан лучшим футболистом сезона в Чемпионшипе.