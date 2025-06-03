Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Голкипер сборной Украины остается в Мадриде, где будет играть под руководством Хаби Алонсо
Похоже, трансферная сага с участием голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может завершиться в ближайшее время.
Напомним, 26-летний вратарь рассматривал уход из королевского клуба, так как получал недостаточно игрового времени на футбольном поле. В услугах украинца в разное время были заинтересованы «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай».
Журналисты авторитетного издания The Athletic Марио Кортахена и Гильермо Раи сообщили важную новость – Лунин принял решение остаться в мадридском клубе, чтобы бороться за место в стартовом составе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.
В сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В шести поединках украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности.
🚨 Andriy Lunin has told sources that he intends to STAY at Real Madrid. @GuillermoRai_ @MarioCortegana pic.twitter.com/Xd7xcUpoOZ— Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Телько сообщил о возможном трансфере Артема Шабанова в донецкий клуб
Клуб хочет подписать Сергея Шищенко
А я сидел при Анчелотти, теперь буду сидеть при Алонсо...
Сонячна Іспанія, гарна кухня, біла зарплата...Яка, нах, основа?
Если и правда не было предложений, то понятно, но если такие клубы хотели взять, то ноу комментс.
Впрочем будет по жизни № 2, видимо его устраивает все, такая судьба.