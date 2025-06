Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру

Похоже, трансферная сага с участием голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может завершиться в ближайшее время.

Напомним, 26-летний вратарь рассматривал уход из королевского клуба, так как получал недостаточно игрового времени на футбольном поле. В услугах украинца в разное время были заинтересованы «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай».

Журналисты авторитетного издания The Athletic Марио Кортахена и Гильермо Раи сообщили важную новость – Лунин принял решение остаться в мадридском клубе, чтобы бороться за место в стартовом составе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В шести поединках украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности.

🚨 Andriy Lunin has told sources that he intends to STAY at Real Madrid. @GuillermoRai_ @MarioCortegana pic.twitter.com/Xd7xcUpoOZ