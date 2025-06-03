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Испания
03 июня 2025, 14:10 |
3064
11

Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру

Голкипер сборной Украины остается в Мадриде, где будет играть под руководством Хаби Алонсо

03 июня 2025, 14:10 |
3064
11
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Похоже, трансферная сага с участием голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может завершиться в ближайшее время.

Напомним, 26-летний вратарь рассматривал уход из королевского клуба, так как получал недостаточно игрового времени на футбольном поле. В услугах украинца в разное время были заинтересованы «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай».

Журналисты авторитетного издания The Athletic Марио Кортахена и Гильермо Раи сообщили важную новость – Лунин принял решение остаться в мадридском клубе, чтобы бороться за место в стартовом составе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В шести поединках украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 11
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oleko72
Я сидел при царе Александре 2, при царе Александре 3, при Керенском...
А я сидел при Анчелотти, теперь буду сидеть при Алонсо...
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+3
Lulinnha
Во уж жопа приросла к скамейке запасных... 
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+2
saltim
Этот парень про комфорт и покой. Каждому свое
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+2
Winner21
Самі вигадали "трансферну сагу", самі і закінчили. На спірт.юа взагалі є хоч щось схоже на спортивні новини, чи тільки фейкові мильні бульбашки?
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+1
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samird
У Луніна чудові природні дані. Але невисокий інтелект не дозволяє (і, скоріш за все, і не дозволить) вирости в видатного голкіпера. Його номер - 2. І це в першу чергу не про ігровий номер, а про суть гравця. 
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0
Sukiyaki
Хай сидить людина ,краще порадійте за неї.
Сонячна Іспанія, гарна кухня, біла зарплата...Яка, нах,  основа?
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0
Vitason
Та вы уже достали этими тупыми статейками!! 
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0
COBA
Усі 101 - стаття була простим сміттям?
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0
Alex86 1
"Неожиданно". 
Если и правда не было предложений, то понятно, но если такие клубы хотели взять, то ноу комментс.
Впрочем будет по жизни № 2, видимо его устраивает все, такая судьба.
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0
fin
Заздріть тихо, писаки-експерди. 
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0
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