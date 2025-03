«Жаль, как раз набрал хорошую форму». Реакция фанов на травму Таловерова

Сборная Украины проводит подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против сборной Бельгии. Первый поединок состоится в четверг, 20 марта.

Подопечные Сергея Реброва интенсивно тренируются и готовы дать бой фавориту. К сожалению, не обошлось без потерь. У защитника английского «Плимута» Максима Таловерова диагностировали травму колена. Повреждение футболист получил еще при выступлениях за клуб. Игрок уже покинул расположение сборной Украины.

turist86: Жаль, Макс как раз набрал хорошую форму.

John gardner: Быстрейшего выздоровления легенда maxi. Надеюсь, ты сможешь сыграть следующий матч лиги и за Украину позже.

Mihajlo Dzamko: Цыганик постоянно критикует Таловерова, он говорит, что он не тот защитник, который нужен сборной.

Руслан: Конечно хороший игрок. Да Цыганик радуется наверное очень. Максу здоровья.

Dimon: Одна и та же песня.... Чем ближе матч снова у всех где-то находится травма...

SVK: Зачем приезжал? Чувак получил травму , вместо того чтоб лечиться , поехал в сборную , со заборной его отправили назад! Я правильно понимаю что все его трансферы за счёт сборной?

Сергій: В центре все равно будут играть Забарный + Матвиенко. Таловеров бы вряд ли играл. Но желаю здоровья и скорейшего восстановления!

Dysear: Если имел какой-то дискомфорт, то должен заранее сообщить и не ехать в сборную, карьере как-никак важнее, чем сборная успеет поиграть.

