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  4. МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
Испания
02 июня 2025, 00:21 |
516
0

МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»

Аргентинец – о Тьерри Анри

02 июня 2025, 00:21 |
516
0
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легенда футбола Лионель Месси поделился своими впечатлениями от игры с Тьерри Анри в каталонской «Барселоне».

«В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не решился посмотреть ему в лицо. Я знал обо всем, что он сделал в Англии. У меня была его фотография, и вдруг мы оказались в одной команде.

Мои чувства к Анри можно описать как восхищение. Мне нравилась легкость, с которой он реализовывал свои моменты, когда он бежал к воротам и завершал атаку. Он создавал впечатление, что это для него естественно. Его движения, дриблинг, удары – все это было невероятно», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Тьерри Анри Лионель Месси Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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