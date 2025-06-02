МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»

Легенда футбола Лионель Месси поделился своими впечатлениями от игры с Тьерри Анри в каталонской «Барселоне».

«В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не решился посмотреть ему в лицо. Я знал обо всем, что он сделал в Англии. У меня была его фотография, и вдруг мы оказались в одной команде.

Мои чувства к Анри можно описать как восхищение. Мне нравилась легкость, с которой он реализовывал свои моменты, когда он бежал к воротам и завершал атаку. Он создавал впечатление, что это для него естественно. Его движения, дриблинг, удары – все это было невероятно», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.