МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
Аргентинец – о Тьерри Анри
Легенда футбола Лионель Месси поделился своими впечатлениями от игры с Тьерри Анри в каталонской «Барселоне».
«В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не решился посмотреть ему в лицо. Я знал обо всем, что он сделал в Англии. У меня была его фотография, и вдруг мы оказались в одной команде.
Мои чувства к Анри можно описать как восхищение. Мне нравилась легкость, с которой он реализовывал свои моменты, когда он бежал к воротам и завершал атаку. Он создавал впечатление, что это для него естественно. Его движения, дриблинг, удары – все это было невероятно», – сказал Месси.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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