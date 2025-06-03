Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ

Футбольный клуб «Кудровка», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу, определился со стадионом на матчи чемпионата.

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что команда договорилась об использовании стадиона «Авангард», который расположен в городе Ровно. Именно на этой арене свои матчи проводит «Верес».

«Кудровка» как минимум в первом круге будет принимать соперников в Ровно, а к началу второго круга они рассчитывают привести в порядок стадион Налогового университета в Ирпене. Не знаю, успеют или нет, там работы много», – поделился информацией журналист.

В переходных матчах «Кудровка» сенсационно одолела полтавскую «Ворсклу» – команды обменялись победами (1:2, 1:0), а в серии пенальти сильнее оказался коллектив из Первой лиги.