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  4. Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 15:05 |
841
0

Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ

Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно

03 июня 2025, 15:05 |
841
0
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
ФК Кудровка

Футбольный клуб «Кудровка», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу, определился со стадионом на матчи чемпионата.

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что команда договорилась об использовании стадиона «Авангард», который расположен в городе Ровно. Именно на этой арене свои матчи проводит «Верес».

«Кудровка» как минимум в первом круге будет принимать соперников в Ровно, а к началу второго круга они рассчитывают привести в порядок стадион Налогового университета в Ирпене. Не знаю, успеют или нет, там работы много», – поделился информацией журналист.

В переходных матчах «Кудровка» сенсационно одолела полтавскую «Ворсклу» – команды обменялись победами (1:2, 1:0), а в серии пенальти сильнее оказался коллектив из Первой лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Верес Ровно стадион Авангард Ровно Виктор Вацко
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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