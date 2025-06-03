Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение Иге Свентек в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025:

– Очевидно, сегодня не тот результат, на который вы рассчитывали, но выход в четвертьфинал – это большое достижение, особенно на турнире Grand Slam. Как вы оцениваете свое выступление здесь в целом?

– Да, безусловно, это был хороший турнир для меня, особенно учитывая то, что перед его началом я чувствовала себя не очень хорошо. Я немного заболела, поэтому начинала турнир с низкими ожиданиями. Но сыграла четвертьфинал, провела отличные матчи, настоящие сражения. Однозначно есть много положительного, что я могу вынести из этого турнира. В целом хорошие эмоции от выступления.

– Мы видели, что на центральном корте сегодня был сильный ветер. Насколько он вам мешал?

– Конечно, это было сложно, но условия одинаковые для нас обеих. Кажется, на одной стороне корта было играть тяжелее, чем на другой, и мы просто пытались с этим справиться. Ига хорошо провела первый сет, сумела довести его до победы со счетом 6:1. Ей лучше удалось приспособиться к условиям в первой партии, чем мне. Затем я пыталась полностью сосредоточиться на том, как играть против ветра, с ветром. Конечно, вообще играть с Игой здесь – это непросто. Поэтому сегодня было много всего.

– Что вы вынесли из этого матча? Ведь Ига действительно очень сложная соперница, но во втором сете вы держались на равных, а она, вероятно, сейчас является лучшей грунтовой теннисисткой. Что лично вы считаете положительным в таком матче, где вы играли на равных больше, чем целый сет?

– Однозначно, я вынесла много положительного. И не только из этого матча, но и в целом это был хороший турнир для меня. Весь грунтовый сезон получился хорошим. Я хорошо играла с разными соперницами и выиграла много матчей. Конечно, сегодня играть против Иги - это серьезный вызов, независимо от покрытия. Поэтому против нее нужно показывать свою лучшую игру. И особенно здесь, на этом корте, где она выиграла много матчей и трофеев, она чувствует себя очень уверенно. Чтобы победить ее, нужно с первого до последнего розыгрыша играть в свой лучший теннис. Я довольна, что могу бросить вызов топовым теннисисткам. Именно для этого я тренируюсь – чтобы найти способ их побеждать, чтобы вернуться в топ-10. Это моя цель, и я стараюсь очень много работать для этого.

– Был ли момент во втором сете, когда вы поверили, что сможете сделать такой же камбэк, как против Жасмин Паолини?

– Я не думала о камбэке. Я старалась сосредоточиться на своей игре, играть розыгрыш за розыгрышем. Конечно, я должна была верить, что смогу выиграть второй сет, потому что счет был близким – 5:5. Это всегда сложно, когда играешь против Иги. Она не дарит легких очков. Надо очень тяжело работать, чтобы их заработать.

– Что можете сказать об игре Иги после этого матча? Ведь на предыдущих турнирах у нее были трудности, но теперь, вероятно, она снова уверена в себе. Как вы оцениваете ее игру сейчас?

– Думаю, она показывает хорошую игру. В предыдущих наших встречах она также играла очень хорошо. Даже в матче, который был перед этим, в Майами, она играла очень сильно. Там были два тяжелых сета. Сегодня в первом сете я играла не так хорошо, но во втором уровень был высоким. Мне кажется, она хорошо пробивает по мячу. Конечно, мне трудно говорить в целом, потому что я не смотрю все ее матчи, но против меня она играет очень хорошо.

– В полуфинале мы увидим Игу Свентек против Арины Соболенко. Как вы считаете, кто из них будет сильнее?

– Трудно сказать. Обе – топ-игроки. Они обе очень хорошо выступают на этом турнире, и в прошлом уже играли много матчей друг против друга. Кажется, часть тех матчей была в пользу Свентек, часть – в пользу Соболенко. Трудно сказать. Мне кажется, шансы 50 на 50, но, знаете, Ига уже выигрывала здесь несколько раз. Кажется, она снова в хорошей форме. Поэтому, думаю, она имеет преимущество именно на этом корте благодаря большому количеству побед, которые она здесь одержала. Она очень уверенно себя здесь чувствует.

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Видеообзор матча Элина Свитолина – Ига Свентек