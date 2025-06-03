Действующая чемпионка Ролан Гаррос прокомментировала победу над Свитолиной

Пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос 2025 Ига Свентек прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала мейджора в Париже:

– Поздравляю! Ты хорошо знаешь Элину. Она отличная соперница, великолепная теннисистка. После комфортного начала она прибавила, но второй сет получился потрясающим. Какие у тебя ощущения после победы?

– Да, думаю, мне точно нужно было начать второй сет с большей интенсивностью, потому что Элина – такой игрок, который начинает играть лучше под давлением. Когда она проигрывает, она всегда прибавляет. Мне нужно было быть к этому готовой. И я рада, что, как только заметила спад в своей игре, смогла быстро вернуть нужный уровень. Я хотела быть активной, доминировать на корте – и счастлива, что смогла сохранять это до конца сета.

– Как ты и сказала, тебе нравится играть агрессивно – и на приеме, и на подаче. Сегодня ты отлично подавала. Можешь объяснить, как получились три эйса в последнем гейме?

– Честно говоря – не могу! Подача была немного странной из-за ветра. Мы обе пытались понять, как с ним справиться. Но к концу сета ветер немного утих, и я почувствовала, что могу рискнуть. Еще у меня были новые мячи, так что я просто пошла ва-банк. Кажется, я попала трижды прямо по линии — горжусь этим! Такое нечасто случается. Приятно выигрывать очки на подаче просто так.

– Поговорим о твоем полуфинале. Тебе предстоит сыграть с той, которую очень хорошо знаешь – вы встречались уже 12 раз: Ариной Соболенко. Вспоминаются прекрасные финалы в Мадриде в 2023 и 2024 году. Ты с нетерпением ждешь эту встречу?

– Финалы в Мадриде – одни из самых захватывающих в моей карьере. Арину всегда сложно обыграть, у нее игра подходит для любого покрытия. Мне нужно сосредоточиться на себе, делать свою работу, быть смелой в розыгрышах и играть решительно. Завтра, конечно, буду готовиться тактически. У нее отличный сезон, и, не скрою, матч будет тяжелым. Но я рада такому вызову.

Свентек переиграла Свитолину со счетом 6:1, 7:5. В полуфинале, 5 июня, Ига выйдет на корт против Арины Соболенко.