Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос

Третья ракетка мира Джессика Пегула на пресс-конференции поражения в 1/8 финала Ролан Гаррос отдала должное своей сопернице – француженке Лоис Буассон.

«Это всегда немного сложно, потому что (когда речь идет о менее известных теннисистках) вы, возможно, не знаете, как они играют определенные розыгрыши или как они действуют против конкретных соперниц... Но она уже выиграла несколько матчей здесь, так что у нас было неплохое представление о том, чего ожидать. У меня сложилось ощущение, что матч шел полностью по ее сценарию, и это, конечно, неприятно для меня. Думаю, я хорошо начала в первом сете, но при этом она, безусловно, лучше подавала. Мне показалось, что в первом сете она не попадала укороченные удары, а во втором и третьем – попала все до одного».

Пегула также отметила сильную сторону соперницы – ее удар справа.

«Она хочет делать только одно – бить с форхенда. Она очень быстрая, умеет хорошо бегать и занимать правильную позицию. Она мощно бьет, когда нужно вернуть инициативу, и при этом способна использовать укороченные и слайсы. Когда она на своей стороне форхенда и бьет высоко и сильно – сложно изменить направление мяча и вернуть его ей на бэкхенд. Я старалась переводить игру с ее форхенда на бэкхенд, но на важных мячах мне это не слишком хорошо удавалось».

Американка также добавила, что уровень игры Буассон гораздо выше, чем ее нынешняя позиция в рейтинге (WTA 361).

«Она в последнее время выиграла много матчей, пусть и не на уровне WTA. Но это не так важно, когда ты побеждаешь. Ее умение держаться в ключевые моменты действительно помогает. Думаю, сегодня она сыграла очень хорошо. Я не знаю, как она играет на других покрытиях, но на грунте, а это, вероятно, ее любимое покрытие – видно, что она действует очень уверенно».