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Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:19 | Обновлено 12 марта 2025, 22:23
205
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 22:19 | Обновлено 12 марта 2025, 22:23
205
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Конор Галлахер, 1 мин

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Конор Галлахер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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