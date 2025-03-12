Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».
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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).
Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Конор Галлахер, 1 мин
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