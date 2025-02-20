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Лига Европы
Рома
20.02.2025 19:45 – 39 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 1
Порту
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Лига Европы
20 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:45
430
0

Рома – Порту. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени

20 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:45
430
0
Рома – Порту. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

Лига Европы. 1/16 финала

Рома – Порту – 0:0 (обновляется)

Голы:

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
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Лига Европы. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Порту Рома - Порту Лига Европы видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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