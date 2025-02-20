Лига Европы20 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:45
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Рома – Порту. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени
20 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:45
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В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.
Лига Европы. 1/16 финала
Рома – Порту – 0:0 (обновляется)
Голы:
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
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