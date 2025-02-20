Рома – Порту. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

Лига Европы. 1/16 финала

Рома – Порту – 0:0 (обновляется)

Голы: