Украина. Премьер лига
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
ФК Динамо. Игорь Костюк

Бывший футболист «Динамо» Андрей Богданов считает, что клуб должен назначить Игоря Костюка главным тренером команды.

– Видите ли вы кого-то в ротации Динамо, кто мог бы потенциально «выстрелить»? Например, Шола или Бленуце?

– Знаете, Динамо сейчас нужно межсезонье. Им нужно время, чтобы и Костюк получил полноценный шанс проявить себя. Я сторонник того, чтобы ему дали эту возможность. Думаю, у Костюка есть на примете молодые ребята, и будет обсуждение с владельцами клуба по поводу трансферов.

– На чем основана ваша вера в Костюка?

– Человек очень долго и успешно работал с U-19. Он заслуживает шанс, который в свое время давали и Шовковскому. Правильно? Костюк знает всех этих молодых футболистов, они проходили через него. Хочется посмотреть, какую команду он сможет построить, имея длинное зимнее межсезонье. Построение команды – это довольно длительный процесс, во время которого в команде должны появиться новые лица, а с кем-то из нынешних игроков придется попрощаться.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»
Громкие имена. Названо два основных претендента на замену Алонсо в Реале
Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
Андрей Богданов Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Serhii P.
Та в них інших варіантів і немає. Будь-яий серйозний тренер захоче підсилення складу.
