Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Бывший футболист «Динамо» Андрей Богданов считает, что клуб должен назначить Игоря Костюка главным тренером команды.

– Видите ли вы кого-то в ротации Динамо, кто мог бы потенциально «выстрелить»? Например, Шола или Бленуце?

– Знаете, Динамо сейчас нужно межсезонье. Им нужно время, чтобы и Костюк получил полноценный шанс проявить себя. Я сторонник того, чтобы ему дали эту возможность. Думаю, у Костюка есть на примете молодые ребята, и будет обсуждение с владельцами клуба по поводу трансферов.

– На чем основана ваша вера в Костюка?

– Человек очень долго и успешно работал с U-19. Он заслуживает шанс, который в свое время давали и Шовковскому. Правильно? Костюк знает всех этих молодых футболистов, они проходили через него. Хочется посмотреть, какую команду он сможет построить, имея длинное зимнее межсезонье. Построение команды – это довольно длительный процесс, во время которого в команде должны появиться новые лица, а с кем-то из нынешних игроков придется попрощаться.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.