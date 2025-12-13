Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 05:55 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:19
27
0
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие
Горняки в матче Лиги конференций обыграли Хамрун Спартанс
13 декабря 2025, 05:55 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:19
27
0
Донецкий Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие после матча на Мальте.
Горняки одержали победу со счетом 2:0 в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.
Голы забили Лука Мейреллиш и Изаки Силва. Шахтер гарантировал себе путевку в плей-офф
Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги конференций.
ФОТО. Шахтер провел восстановительное занятие после матча на Мальте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 08:26 2
Игроки поблагодарили болельщиков за матч
Футбол | 12 декабря 2025, 15:21 44
11 декабря исполнилось 100 лет со дня основания харьковского клуба
Футбол | 13.12.2025, 04:02
Киберспорт | 13.12.2025, 00:48
Футбол | 12.12.2025, 11:17
Комментарии 0
Популярные новости
11.12.2025, 15:08 25
11.12.2025, 07:31 38
11.12.2025, 14:53 10
12.12.2025, 00:22 5
12.12.2025, 06:23 53
11.12.2025, 00:02 3
11.12.2025, 07:54 8
11.12.2025, 15:58