ФОТО. Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие

Донецкий Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие после матча на Мальте.

Горняки одержали победу со счетом 2:0 в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.

Голы забили Лука Мейреллиш и Изаки Силва. Шахтер гарантировал себе путевку в плей-офф

Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

ФОТО. Шахтер провел восстановительное занятие после матча на Мальте