Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 05:55 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:19
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие

Горняки в матче Лиги конференций обыграли Хамрун Спартанс

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вернулся в Украину и провел восстановительное занятие после матча на Мальте.

Горняки одержали победу со счетом 2:0 в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.

Голы забили Лука Мейреллиш и Изаки Силва. Шахтер гарантировал себе путевку в плей-офф

Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

