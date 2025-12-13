Бразильский легионер Шахтера Изаки Силва стал лучшим игроком еврокубкового матча на Мальте.

в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки одержали победу со счетом 2:0, забив соперникам два гола во втором тайме.

Болельщики признали Изаки лучшим игроком матча против «Хамрун Спартанс».

Полузащитник «Шахтера» Изаки отличился голом в поединке Лиги конференций.

Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс