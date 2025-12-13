Лига конференций13 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:39
12
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс
Бразильский легионер Изаки Силва стал автором гола в Лиге конференций
13 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:39
12
0
Бразильский легионер Шахтера Изаки Силва стал лучшим игроком еврокубкового матча на Мальте.
в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки одержали победу со счетом 2:0, забив соперникам два гола во втором тайме.
Болельщики признали Изаки лучшим игроком матча против «Хамрун Спартанс».
Полузащитник «Шахтера» Изаки отличился голом в поединке Лиги конференций.
Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 2
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии
Футбол | 12 декабря 2025, 06:08 0
Де Пауль продолжит играть за Майами
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Футбол | 12.12.2025, 23:53
Футбол | 13.12.2025, 02:32
Комментарии 0
Популярные новости
11.12.2025, 21:41 89
11.12.2025, 07:54 8
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
12.12.2025, 07:09 6
11.12.2025, 14:53 10
11.12.2025, 15:58
11.12.2025, 15:08 25