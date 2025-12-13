Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс
Лига конференций
13 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:39
12
0

Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс

Бразильский легионер Изаки Силва стал автором гола в Лиге конференций

13 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:39
12
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс
ФК Шахтер. Изаки Силва

Бразильский легионер Шахтера Изаки Силва стал лучшим игроком еврокубкового матча на Мальте.

в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс.

Горняки одержали победу со счетом 2:0, забив соперникам два гола во втором тайме.

Болельщики признали Изаки лучшим игроком матча против «Хамрун Спартанс».

Полузащитник «Шахтера» Изаки отличился голом в поединке Лиги конференций.

Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс

По теме:
АЗАРОВ: «Приятно, что Шахтерю не придется играть дополнительные матчи»
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Забить за Шахтер в еврокубках – большая честь для меня»
ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
Изаки Силва Шахтер Донецк Хамрун Спартанс Лига конференций лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
