Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
13.12.2025 17:00 - : -
Эвертон
Англия
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Эвертон

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

