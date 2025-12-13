Англия13 декабря 2025, 08:09 |
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
