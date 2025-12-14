Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Чемпионат Англии
Челси
13.12.2025 17:00 – FT 2 : 0
Эвертон
Англия
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря лондонский Челси на Стэмфорд Бридж переиграл Эвертон со счетом 2:0 в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Голы для пенсионеров забили Коул Палмер и Мало Гюсто. У Гюсто также ассист на своего партнера, а на самого Мало отдал Педру Нету.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все 90 минут в составе ирисок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, без результативных действий.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Челси – Эвертон – 2:0

Голы: Палмер, 21, Гюсто, 45

Видеообзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мало Гюсто (Челси), асcист Педру Нету.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси), асcист Мало Гюсто.
Мало Гюсто Челси Эвертон Челси - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коул Палмер видео голов и обзор Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
