13 декабря лондонский Челси на Стэмфорд Бридж переиграл Эвертон со счетом 2:0 в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Голы для пенсионеров забили Коул Палмер и Мало Гюсто. У Гюсто также ассист на своего партнера, а на самого Мало отдал Педру Нету.

Все 90 минут в составе ирисок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, без результативных действий.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Челси – Эвертон – 2:0

Голы: Палмер, 21, Гюсто, 45

Видеообзор матча