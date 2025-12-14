Англия14 декабря 2025, 12:49 |
56
0
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26
14 декабря 2025, 12:49 |
56
0
13 декабря лондонский Челси на Стэмфорд Бридж переиграл Эвертон со счетом 2:0 в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.
Голы для пенсионеров забили Коул Палмер и Мало Гюсто. У Гюсто также ассист на своего партнера, а на самого Мало отдал Педру Нету.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все 90 минут в составе ирисок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, без результативных действий.
АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Челси – Эвертон – 2:0
Голы: Палмер, 21, Гюсто, 45
Видеообзор матча
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мало Гюсто (Челси), асcист Педру Нету.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси), асcист Мало Гюсто.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 0
Тренер – о победе над «Мецом»
Футбол | 13 декабря 2025, 22:06 14
Парижане победили «Мец» – 3:2
Футбол | 14.12.2025, 12:44
MMA | 14.12.2025, 05:00
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Комментарии 0
Популярные новости
12.12.2025, 23:53 26
12.12.2025, 08:05 1
12.12.2025, 08:26 2
Футзал
13.12.2025, 09:12 7
13.12.2025, 08:11 3
13.12.2025, 06:42 1
13.12.2025, 06:22 5