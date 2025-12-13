Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
13.12.2025 17:00 - : -
Эвертон
Англия
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 13 декабря в 17:00 по Киеву

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Челси

В последних играх лондонский клуб демонстрирует не слишком стабильные результаты. Тем не менее, за 15 туров Премьер-лиги «синим» удалось набрать 25 зачетных пунктов, благодаря которым они и занимают 5-ю строчку турнирной таблицы. От 1-го места «Челси» отстает уже на 8 очков. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/4 финала, где сыграет с «Кардиффом».

В Лиге чемпионов за 6 игр англичанам удалось добыть в борьбе 10 очков – такие результаты позволяют им занимать 13-ю строчку общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 клуб отстает на 2 балла.

Эвертон

А вот ливерпульская команда как для своего уровня демонстрирует очень хорошие результаты. В чемпионате Англии ей удалось набрать 24 балла за 15 игр, которые сейчас позволяют занимать 7-е место турнирной таблицы. От места в топ-4 клуб отстает всего на 2 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги мерсисайдцы вылетели на стадии 1/16 финала от «Вулвергемптона» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних пяти матчах небольшое преимущество имеет «Челси». На счету лондонцев 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Эвертон».

Интересные факты

  • «Челси» не одержал ни одной победы в последних 4-х матчах. На счету команды 2 ничьи и 2 поражения.
  • В последних 5-х матчах «Эвертон» завоевал 4 победы.
  • Только в 1 из последних 13 поединков «Эвертон» забил более 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.5.

Челси
13 декабря 2025 -
17:00
Эвертон
Челси Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
