Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию
Лондонцы выиграли в матче АПЛ – 2:0
В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Эвертон».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу во встрече одержали хозяева – 2:0.
Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Мало Густо. Лондонцы прервали серию без побед, которая насчитывала четыре матча.
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», отыграв весь матч.
«Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку АПЛ, имея в активе 28 очков. У «ирисок» 24 очка за восемь матчей.
АПЛ. 16-й тур, 13 декабря.
Челси – Эвертон – 2:0
Голы: Палмер, 21, Густо, 45+1.
Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Фернандес, Палмер (Сантос 58), Гарначо (Гиттенс 65), Нету, Жоао Педро.
Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Кин, Тарковский, Гуе, Гарнер, Грилиш, Ндиае, Дьюзбери-Голл (Алькарас 16), Барри (Бетункал 68).
Home win. 😁#CFC | #CHEEVE pic.twitter.com/IWYv7S0fCe— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 13, 2025
