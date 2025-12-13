Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию

В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу во встрече одержали хозяева – 2:0.

Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Мало Густо. Лондонцы прервали серию без побед, которая насчитывала четыре матча.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», отыграв весь матч.

«Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку АПЛ, имея в активе 28 очков. У «ирисок» 24 очка за восемь матчей.

АПЛ. 16-й тур, 13 декабря.

Челси – Эвертон – 2:0

Голы: Палмер, 21, Густо, 45+1.



Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Фернандес, Палмер (Сантос 58), Гарначо (Гиттенс 65), Нету, Жоао Педро.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Кин, Тарковский, Гуе, Гарнер, Грилиш, Ндиае, Дьюзбери-Голл (Алькарас 16), Барри (Бетункал 68).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ