Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию
Англия
13 декабря 2025, 18:54 | Обновлено 13 декабря 2025, 19:00
140
0

Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию

Лондонцы выиграли в матче АПЛ – 2:0

13 декабря 2025, 18:54 | Обновлено 13 декабря 2025, 19:00
140
0
Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Победу во встрече одержали хозяева – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «Челси» сегодня забивали Коул Палмер и Мало Густо. Лондонцы прервали серию без побед, которая насчитывала четыре матча.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», отыграв весь матч.

«Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку АПЛ, имея в активе 28 очков. У «ирисок» 24 очка за восемь матчей.

АПЛ. 16-й тур, 13 декабря.

Челси – Эвертон – 2:0
Голы: Палмер, 21, Густо, 45+1.

Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Фернандес, Палмер (Сантос 58), Гарначо (Гиттенс 65), Нету, Жоао Педро.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Кин, Тарковский, Гуе, Гарнер, Грилиш, Ндиае, Дьюзбери-Голл (Алькарас 16), Барри (Бетункал 68).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Брентфорд – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Салах установил исторический рекорд АПЛ по ассистам, превзойдя Руни
ВИДЕО. Как Салах сделал первое голевое действие за Ливерпуль после скандала
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Челси - Эвертон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13 декабря 2025, 07:22 4
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13 декабря 2025, 08:35 13
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
Футбол | 13.12.2025, 15:58
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
12.12.2025, 07:54 1
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем