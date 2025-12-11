Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о матче Лиги конференций «Хамрун Спартанс» – «Шахтер».

«Шахтер» – явный фаворит, потому что соперник [Хамрун Спартанс] уровня команд нашей Первой лиги, да и то – не лучших. Не думаю, что у «горняков» будут какие-то проблемы. Даже условно второй состав Шахтера, кого бы Туран ни поставил на игру, должен побеждать. Однако и слишком самоуверенными, расслабленными им также не следует быть.

Потому что бывает так, выйдешь расслабленным и – травма или повреждение, а это игрокам Шахтера не нужно, потому что впереди еще игра в УПЛ, заключительная в этом году [против Эпицентра] и еще один матч в групповом этапе Лиги конференций», – сказал Маркевич.