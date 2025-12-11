Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
13.12.2025 17:00 - : -
Брайтон
Англия
11 декабря 2025, 18:20
Смотрите 13 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Брайтон

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports +.

Ливерпуль – Брайтон
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль - Брайтон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
