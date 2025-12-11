Англия11 декабря 2025, 18:20 |
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports +.
