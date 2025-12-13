В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Брайтоном».

По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Чрезвычайно нестабильные результаты показывают мерсисайдцы в текущем сезоне. За 15 туров национальной лиги им удалось добыть в борьбе 23 зачетных пункта – пока это позволяет находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 на данный момент составляет 3 очка. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от лондонского «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» за 6 игр получил 12 очков, позволяющих ему занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. В требуемый топ-8 клуб пока не попадает из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в «Атлетико».

Брайтон

В Премьер-лиге «чайки» показывают идентичные с «мерсисайдцами» результаты – после 15 раундов на счету клуба есть 23 балла, однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных «Брайтон» находится на 8-й строчке турнирной таблицы. Как упоминалось ранее, расстояние от топ-4 составляет 3 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «сине-белые» также вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Арсеналу» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет Ливерпуль. На счету красных 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а в 1 поединке победил «Брайтон».

Интересные факты

В последних 5-х выездных играх «Брайтон» одержал только 1 победу.

А вот «Ливерпуль» не может победить дома уже 3 игры подряд. На счету клуба 2 поражения и ничья.

«Ливерпуль» пропустил 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – ни у одной команды из топ-15 чемпионата нет худшего показателя.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.