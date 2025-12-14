13 декабря Ливерпуль добыл победу над Брайтоном в мачте 16-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Дубль в этом поединке оформил Уго Экитике. Ассист на его второй мяч с углового отдал Мохамед Салах.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Ливерпуль – Брайтон – 2:0

Голы: Экитике, 1, 60

Видеообзор матча