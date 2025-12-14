Англия14 декабря 2025, 12:38 |
Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26
14 декабря 2025, 12:38 |
13 декабря Ливерпуль добыл победу над Брайтоном в мачте 16-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в этом поединке оформил Уго Экитике. Ассист на его второй мяч с углового отдал Мохамед Салах.
АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Ливерпуль – Брайтон – 2:0
Голы: Экитике, 1, 60
Видеообзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Джозеф Гомес.
