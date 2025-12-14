Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
13.12.2025 17:00 – FT 2 : 0
Брайтон
Англия
14 декабря 2025, 12:38 |
Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26

Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря Ливерпуль добыл победу над Брайтоном в мачте 16-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Дубль в этом поединке оформил Уго Экитике. Ассист на его второй мяч с углового отдал Мохамед Салах.

Дубль в этом поединке оформил Уго Экитике. Ассист на его второй мяч с углового отдал Мохамед Салах.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Ливерпуль – Брайтон – 2:0

Голы: Экитике, 1, 60

Видеообзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Джозеф Гомес.
Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Какую оценку получил Миколенко за проигранный матч Эвертона против Челси?
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Ливерпуль Брайтон Ливерпуль - Брайтон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Уго Экитике Мохамед Салах
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
