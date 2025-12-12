Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Италия
12 декабря 2025, 22:42 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:43
1787
4

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Журналисты авторитетного итальянского издания TUTTOmercatoWEB отметили форварда «Динамо» Эдуардо Герреро как одного из разочарований матча против «Фиорентины».

«Герреро пропал без вести в этом матче. Затерялся между Вити и Комуццо и впервые напомнил о себе только в середине второго тайма, когда пробил головой», – отмечает издание.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Чому я не здивований, що такий тупий заголовок написав Олійченко!? Олійченко, скажи тобі не соромно кожен день свою тупість показувати? Ну ти ж не журналіст, ну будь чоловіком - піди зі спорт.юа, не муч читачів своєю тупістю
Ответить
+8
Spaceman
Тупий заголовок, як і статєйка до нього..
Ответить
+7
Dfkbvj
більш дебільного заголовку давно не чув)))
Ответить
+5
AK.228
😂😂
Ответить
-1
