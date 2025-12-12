В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции

Журналисты авторитетного итальянского издания TUTTOmercatoWEB отметили форварда «Динамо» Эдуардо Герреро как одного из разочарований матча против «Фиорентины».

«Герреро пропал без вести в этом матче. Затерялся между Вити и Комуццо и впервые напомнил о себе только в середине второго тайма, когда пробил головой», – отмечает издание.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.