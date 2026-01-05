ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля променял MLS на клуб из ОАЭ
Кристиан Бентеке перебрался в «Аль-Вахду» из Абу-Даби
Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Вахда» официально объявил о подписании опытного бельгийского форварда Кристиана Бентеке из американского «Ди Си Юнайтед».
35-летний футболист перешел в статусе свободного агента и договорился с клубом о контракте до лета 2027 года.
Кристиан защищал цвета американского клуба с августа 2022 года, став капитаном «Ди Си Юнайтед». Опытному игроку удалось достичь отметки в 100 матчей за клуб, в которых он забил 49 голов и сделал 11 результативных передач.
Европейским фанатам Кристиан более известен по выступлениям за клубы «Кристал Пэлас» (177 матчей), «Астон Вилла» (101 матч) и «Ливерпуль» (42 матча).
Кроме того, на счету форварда 45 поединков за сборную Бельгии: 18 голов и семь результативных передач.
B E N T E K E 🐋
🟤🟤🟤:— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 1, 2026
Signs Christian Benteke
Signs Christian Benteke

Al Wahda Football Company announces the completion of the signing of Belgian professional Christian Benteke, as part of the club's plans to meet the team's needs and strengthen the factors for success in the upcoming phase.
The Board of Directors… pic.twitter.com/T5WnCvm0Nc
