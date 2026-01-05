Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Досье
05 января 2026, 02:59 | Обновлено 05 января 2026, 03:04
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля променял MLS на клуб из ОАЭ

Кристиан Бентеке перебрался в «Аль-Вахду» из Абу-Даби

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля променял MLS на клуб из ОАЭ
ФК Аль-Вахда. Кристиан Бентеке

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Вахда» официально объявил о подписании опытного бельгийского форварда Кристиана Бентеке из американского «Ди Си Юнайтед».

35-летний футболист перешел в статусе свободного агента и договорился с клубом о контракте до лета 2027 года.

Кристиан защищал цвета американского клуба с августа 2022 года, став капитаном «Ди Си Юнайтед». Опытному игроку удалось достичь отметки в 100 матчей за клуб, в которых он забил 49 голов и сделал 11 результативных передач.

Европейским фанатам Кристиан более известен по выступлениям за клубы «Кристал Пэлас» (177 матчей), «Астон Вилла» (101 матч) и «Ливерпуль» (42 матча).

Кроме того, на счету форварда 45 поединков за сборную Бельгии: 18 голов и семь результативных передач.

Кристиан Бентеке трансферы Аль-Вахда Абу-Даби чемпионат ОАЭ по футболу Ди Си Юнайтед Major League Soccer (MLS) свободный агент
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
