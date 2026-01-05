Французский клуб Ред Стар (Red Star) находится среди лидеров Лиги 2. У болельщиков возникает вопрос – почему у клуба такое странное название.

Красная Звезда – так назван луба по историко-политическим причинам. Клуб Red Star FC был основан в 1897 году в Париже Жюлем Риме – тем самым спортивным функционером, который позже создал чемпионат мира по футболу.

Название Red Star (Красная звезда) имеет идеологическое и символическое происхождение. Красная звезда в конце XIX – начале XX века была популярным символом рабочего движения, социалистических и левых идей во Франции. Клуб с самого начала ассоциировался с рабочими кварталами Парижа, особенно с районом Сен-Уэн.

Red Star позиционировался как народный, антиэлитарный клуб, в противовес буржуазным командам столицы. На момент основания СССР еще не существовало, поэтому связь с красной звездой не советская, как можно подумать, а европейская социалистическая. Название было выбрано создателями как социальный и культурный манифест.

Ред Стар – один из старейших клубов Франции. Red Star во Франции – это символ рабочего класса, левых идей и народного футбола, а не случайное англоязычное название. Клуб имеет культовый статус среди левоориентированных фанатов, антифашистских движений и ультрас. Домашний стадион – Stade Bauer (вместимость – 5600), один из самых атмосферных во Франции.

В топ-5 Лиги 2 входят: Труа (38 очков), Реймс, Ред Стар (по 32), Сент-Этьен, Ле-Ман (по 31).

Чемпионат Франции. Турнирная таблица Лиги 2