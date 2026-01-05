Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Красная Звезда рвется в Лигу 1. Ред Стар в лидерах: почему так назван клуб?
Франция
05 января 2026, 02:57 | Обновлено 05 января 2026, 03:04
36
0

Красная Звезда рвется в Лигу 1. Ред Стар в лидерах: почему так назван клуб?

В топ-5 Лиги 2 входят: Труа, Реймс, Ред Стар, Сент-Этьен, Ле-Ман

05 января 2026, 02:57 | Обновлено 05 января 2026, 03:04
36
0
Красная Звезда рвется в Лигу 1. Ред Стар в лидерах: почему так назван клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Ред Стар

Французский клуб Ред Стар (Red Star) находится среди лидеров Лиги 2. У болельщиков возникает вопрос – почему у клуба такое странное название.

Красная Звезда – так назван луба по историко-политическим причинам. Клуб Red Star FC был основан в 1897 году в Париже Жюлем Риме – тем самым спортивным функционером, который позже создал чемпионат мира по футболу.

Название Red Star (Красная звезда) имеет идеологическое и символическое происхождение. Красная звезда в конце XIX – начале XX века была популярным символом рабочего движения, социалистических и левых идей во Франции. Клуб с самого начала ассоциировался с рабочими кварталами Парижа, особенно с районом Сен-Уэн.

Red Star позиционировался как народный, антиэлитарный клуб, в противовес буржуазным командам столицы. На момент основания СССР еще не существовало, поэтому связь с красной звездой не советская, как можно подумать, а европейская социалистическая. Название было выбрано создателями как социальный и культурный манифест.

Ред Стар – один из старейших клубов Франции. Red Star во Франции – это символ рабочего класса, левых идей и народного футбола, а не случайное англоязычное название. Клуб имеет культовый статус среди левоориентированных фанатов, антифашистских движений и ультрас. Домашний стадион – Stade Bauer (вместимость – 5600), один из самых атмосферных во Франции.

В топ-5 Лиги 2 входят: Труа (38 очков), Реймс, Ред Стар (по 32), Сент-Этьен, Ле-Ман (по 31).

Чемпионат Франции. Турнирная таблица Лиги 2

По теме:
ВИДЕО. Спорный фол Забарного. Играл корпусом или желтая с пенальти?
Это провал. Известна оценка Забарного в матче, в котором он привез пенальти
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Лига 2 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ред Стар Монпелье Сент-Этьен Труа Реймс Ле-Ман Дюнкерк По (Франция) Генгам Анси Клермон Родез Аверон Гренобль Нанси Амьен Булонь Лаваль Бастия история футбола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 15
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Футбол | 04.01.2026, 21:02
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04.01.2026, 15:40
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.01.2026, 00:27
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем